10 SOOLAST ROOGA RABARBERIST: kes ütles, et see tooraine vaid magusaks kõlbab? 

Sealihavokk rabarberi ja munanuudlitega Foto: Jaan Heinmaa

Rabarberine veiselihasalat Foto: Jaan Heinmaa

Koduselt suitsutatud part rabarberivinegretiga Foto: Britt Paju

Neile, kel koduaias suitsuahju ei ole, tundub isesuitsutatud liha tõeline luksus. Üks mõnusamaid suitsutatud lihasid on pardiliha. Ja tegelikult on ka üks lihtne viis, kuidas ilma suitsuahjuta päris õiget suitsuparti teha. Selleks on vaja üht suuremat potti ja potikaant (pigem võtke üks vanem ja kulunud, sest pärast liha suitsutamist potti tekkinud suitsulõhnast enam lahti ei saa. Vähemalt on aga sul siis olemas üks asjalik suitsupott), lepapuidulaaste (neid müüakse üsna odavalt kotiga enamikes ehituspoodides) ning aurutusresti (selle leiate kodutarvete poodidest või kaubanduskettide tööstuskaupade osakonnast). Niisiis, kui eelnevalt mainitud asjad on varutud, võib suitsutamine alata!