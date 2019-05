4 SALEDA GRILLISUVE NIPPI: personaaltreener jagab hea vormi saladusi 

Kui sageli on sinul läinud nii, et iga suvekuuga lisandub kilo või paar ja sügisel kaalule astudes vaatab sealt vastu number, mida hea meelega üldse ei vaataks? Kelneri sõnul täituvad seetõttu just sügisel spordiklubid inimestega, kes uue innuga treenima asuvad. “Tegelikult on suvi suurepärane aeg, et oma enesetunnet läbi tasakaalustatud toitumise ja spordiharjumuste elluviimise parandada. Seda tuleks aga teha teadlikult,” rõhutab Kelner.