LIHATA LEEM PIDULISTELE: Laulupeol serveeritakse 26 000 portsjonit vegansuppi 

“Selleks, et osade peoliste kõht tühjaks ei jääks, valmisid esmakordselt peo tarbeks ka vegansupid. Juba vanade eestlaste toidulauale kuulunud läätsed on toorainena valgurikkad ja toitvad, rassolnikus annavad lauljatele ja tantsijatele jõudu kõrge toitainesisaldusega kruubid,” selgitas Viilol, et ka vegansupp peab olema toekas ja toitev. “Juuli alguses katame koos Naiskodukaitsjatega läbi aegade Eesti pikima toidulaua, mis on juubelipeole kohaselt väärikas, rahvuslik ja maitseküllane.”