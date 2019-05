ISE OLED LOHAKAS! Loe, miks äikest ei saa müredas piimas süüdistada 

Erinevad katsed on tüõestanud, et elekter ei mängi piima järsul hapnemisel mingit rolli, edastavad teadusportaalid Scientific American ning Sceptic Skeptics Stack Exchange .

Uuringute kohaselt on isegi tuvastatud, et kuigi elektrovoolu lasti otse piimamannergusse või piim juhiti läbi voolu all olevate torude, siis ikka ei muutunud selle sisu tilgastunuks. Vastupidi - selle piima happelisuse tase ehk värkus oli madalam kontrollpiima omast!

Teadlased on ka muianud, et kui elekter õhus peaks piima müredaks tegema, siis miks ei lüpsa lehmad petti?

Kuna äikesele eelneb tavaliselt kuumalaine, siis tänu sellele võib juhtuda, et ka piima hoiustamiskohatdes on temperatuur kõrgem. See omakorda paneb piima hapendavad baterid kiiremini vohama. Sellest võibki juhtuda, et inimesel tekib seos - ahha, müõristas ja mu piim läks hapuks.