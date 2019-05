Vastutustundlik tegevus pole firmale lihtne ega odav, kuid see toob kasu 

Kõrgeima taseme vastutustundlikkuse märgisega tunnustatud Paulig pälvis hindajate kiituse erinevate tegevuste eest, mis panustavad kohvikasvatuse, -tootmise ja -tarnimise jätkusuutlikkusse, rohelisema energia ja keskkonnasäästlikumate materjalide kasutamisse, töötajate tervisesse ja rahulolusse ning ühiskonna arengusse, on kirjas meediale saadetud teates.

„Saavutasime 2018. aastal oma viimaste aastate suurima eesmärgi, et meie kohv oleks 100% jätkusuutlikult toodetud ning panustame selle raames kohvikasvatajate elujärje ja oskuste parandamisse," sõnas Paulig Professionali Baltikumi ärijuht Mariell Toiger. "Pauligi Soome kohvitehased töötavad biogaasi ja päikeseenergia toel ning toodangu transpordiks kasutatakse madala CO2 heitme koormusega autosid. Käimas on töö ka pakendite keskkonnamõju vähendamiseks ning oleme seadnud endale eesmärgiks, et aastaks 2025 valmivad kõik meie pakendid taastuvatest taimsetest materjalidest. Suur kordaminek oli ka möödunud aastal ellu viidud kohvipuru kogumise pilootprojekt, mille tulemusel toodeti aktsiooniga liitunud ettevõtete ja eraisikute abiga kogutud kohvipurust piisavalt elektrit, et katta SOS Lasteküla viie majapidamise ühe kuu energiavajadus."

Mariell Toigeri sõnul on vastutustundlikule tegevusmudelile üleminekul kõige raskem mõttemustri muutmine, sest traditsiooniliselt idealiseeritakse ärimaailmas madalate kuludega võimalikult suure tulu saavutamist.

„Iga ettevõtja kaalub investeeringut tehes, mida ja millal see tagasi toob. Võin täna kinnitada, et Pauligi vastutustundliku tegevuse edendamisesse tehtud investeeringud on kuhjaga tasa teeninud. Aga see on aeganõudvam ja mõnevõrra keerulisem, kui „raha eest masin – masinast tooted – tooted rahaks“ võrrand,“ kinnitas ta.

Nimelt tuleb organisatsioonil muuta lisaks enda mõttemustrile ka oma pikaajaliste koostööpartnerite mõttemustreid, kes ei pruugi olla vaimustuses mõttest hakata kasutama keskkonnasäästlikumat energiat või materjali või täitma mistahes muid nõudmisi, mis hästitoimivat tegevusmudelit muutma sunnib.

Tema sõnul on suurim kasu hea tunne teadmisest, et teed iga päev midagi, mis aitab maailma parandada – anda oma osa mõne keskkonnaprobleemi lahendamisesse, panustada oma töötajate või tarbijate paremasse tervisesse, toetada abivajajat või seista selle eest, et töötajad oleksid oma töö- ja eraelus õnnelikumad.

„Kindlasti mõtleb mõne väikeettevõtte esindaja, et tema tegevus on kõigest väike piisk merre, aga selliseid väikeettevõtteid on Eestis täna ju ligi 30 000. Nende kõigi otsus piirata elektri või vee raiskamist, loobuda ühekordse plastiku kasutamisest või kasutada võimalust hüvitada maksuvabalt oma töötajate kulutusi sporditegevusele mõjutab keskkonda ja ühiskonda märkimisväärselt. Iga väike samm aitab jõuda lähemale suurele eesmärgile,“ tõi Toiger näite.