GALERII! KAS TÕESTI PETTA EI SAA? Kuninganna Elizabeth õppis tundma selvekassat 

Kuninganna Elizabeth tutvumas selvekassaga. Reuters/Scanpix

Kuningannat huvitas eriti see, kas taolise süsteemiga on klientidel võimalik poodi petta ja lahkuda maksmata, vahendab Daily Mail .

Kuningannale öeldi, et selvekassad on klientide seas järjest menukamad. "Olen selles täiesti veenudnud. Igaüks tahab kiirustada," lausus ta.

Tema majetseet sai ka teada, et klientidel on suisa võimalus mobiilimaksetega kauba eest tasuda. "See on huvitav vahend," kommenteeris ta.