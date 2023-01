HEA NIPP! Neli viisi, kuidas maitsetud poetomatid söömiskõlblikuks saada

Toidutare , täna 09:50

Kauplustes müüdavatel tomatitel on praegusel hooajal veel plastmassi värvus ja maik. Ent on paar nippi, kuidas leida üles need veidigi tomati moodi maitsega köögiviljad või töödelda tomateid nii, et nende hea maitse viimaks võidule pääseb.