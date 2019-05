Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ 20.-26. mai: Soojad salatid annavad kiire ja toitva lõuna- või õhtusöögi Jane Maastik , täna, 06:51 Jaga: M

Jaan Heinmaa

Soojad salatid annavad võimaluse valmistada kiire ja toitev lõuna- või õhtusöök. Toidu lõpptulemus ei sõltu mitte täpselt kaalutud tooraine kogustest, vaid pigem valmistaja leidlikkusest koostisosade valikul ja toidu maitsestamisel. Soojad salateid võib valmistada köögiviljadest, lihadest, kaladest ja muudest toiduainetest, mis grillitakse, vokitakse, praetakse või küpsetatakse. Salatitele võib lisada puuvilju ja marju, seemneid ja pähkleid või erinevaid teravilju. Oluline on teada, et mida vähem on salatit kuumtöödeldud, seda suurem on valmis roa vitamiinide sisaldus.