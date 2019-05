SÖÖ KA SILMADEGA! Pärnu uues restoranis serveerib roogi peakokk isiklikult 

Toitude valmistamisel on tähtis roll kohalikul toorainel, mis tuleb kohalikelt talunikelt ja osa restorani enda ürdipeenrast, on kirjas meediale saadetud teates.

Sten Märtin on pidanud koka ametit üle kümne aasta, sellest pool aega Eestis ja teise poole Skandinaavias, saades muuhulgas kogemusi ka hinnatud Oslo Michelini tärni restoranist Maaemo. Peakoka sõnul sai Maaemos kokatöö kõrval ka väga hea klienditeeninduse kogemuse klientidele toitu serveerides. “Sarnast põhimõtet kasutame ka uues Wasa Resort restoranis, kus viime esimese tervitussuupiste külalistele ise lauda. Suurim tänu külalistelt on see, kui keegi köögi ukse vahelt thumbs up viskab,” kirjeldas avatava restorani eestvedaja.