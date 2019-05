VEGANID MURES: sõnad „veganvorst‟ või „taimne burger‟ võivad peagi keelatud olla 

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee hääletas aprilli alguses selle poolt, et loomsete toitude nimetused oleksid paremini kaitstud. Uue ettepaneku kohaselt ei tohiks tootjad traditsiooniliste lihatoodete nimetustele lisada täiendeid nagu „taimne‟ või „vegan‟. See tähendab, et sõnad „veganvorst‟ või „taimne burger‟ võivad peagi keelatud olla. Lahendusena on pakutud välja kummalisi asendusi nagu „taimne ketas‟ ja „toru‟.

Eelnõu vastased arvavad, et tegemist on loomatööstuse lobiga, kuid põllumajanduskomitee liikme Éric Andrieu väitel soovitakse niimoodi hoopis kaitsta tarbijaid, kelle jaoks traditsioonilised lihatoodete nimetused võivad taimsete toodete puhul segadust tekitada.

The Vegan Society tegevjuhti George Gilli see aga ei veena: „Sellel ettepanekul on vähe pistmist tarbijate kaitsmisega, vaid see on ajendatud lihatööstuse majanduslikest huvidest.‟ Ta lisab, et The Vegan Society kutsub EL-i ametnikke üles neid mõistusevastaseid meetmeid tagasi lükkama ning mitte keelama nimetusi, mida on aastakümneid taimsete toodete kohta kasutatud.

The Vegan Society saatis EL-i institutsioonidele 14-leheküljelise kirja, kus tuuakse välja, et uus seadus tekitaks palju segadust ning paneks muuhulgas väikesed veganettevõtted keerulisse olukorda. Kirjas lisatakse, et see rikub ka inimõigusi, pannes veganid vähemusena ebavõrdsesse olukorda.

Seltsi õigusnõustaja dr Jeanette Rowley kinnitab: „See ettepanek ei vasta Euroopa Liidu poliitikale austada mitmekesisust.‟



Kirjas on ära toodud ka näidised lasteaia ja kooli veganmenüüst, näitamaks, kuidas uus seadus tooks toitlustamisel avalikes asutustes kaasa alusetut bürokraatiat ning muudaks veganitele igapäevaste toiduvalikute tegemise asjatult keerulisemaks. Lisaks on kaasa pandud nimekiri rohkem kui sajast vegantootest, mille praegused nimetused oleksid tulevikus keelustatud.