Nädala menüü NÄDALAMENÜÜ 13.-19. mai! Tee süüa sellest, mis parasjagu külmikus leidub Jane Maastik , täna, 07:50 Jaga: M

Jaan Heinmaa

Maikuu on kiire aeg neile, kellel on oma maalapike või aed, kus praegusel aastaajal rohkelt askeldamist. Söögi valmistamine võib sel ajal olla tõeline nuhtlus. Külmsupid on kevadiselt värskendavad ja valmivad kiirelt andes valmistajale täieliku valikuvabaduse. Koostisosasid saab valida selle järgi, mida parajasti külmkapis leidub. Näiteks võib retseptis oleva keefiri asendada jogurtiga, makra heeringaga ning maitsestamiseks lisada kõike, mida aias antud hetkel kasvab.