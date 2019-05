VIDEO JA GALERII! Kuidas maitseb Vana Võrumaa? Ehk miks me ei suutnud söömist lõpetada... 

Vana-Võrumaa kulinaarias on midagi ahvatlevat. On need piirkonnale iseloomulikud täidlased ja mahlakad kohupiimaküpsetised ning naksakad juustud? Või peente tangudega pajaroad, milles veidi enam küüslauku ja muid maiseid ürte tunda?

Naasime aga tundega, et midagi pole parata - üks kohaliku köögi tunnusjooni on see, et kui sa oled juba kolm korda tundnud - enam ei jalksa, kõht on nii täis - leiad järgmisel laualt mõne hõrgutise, mis tekitab vastupandamatu isu seda proovida.