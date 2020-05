VIDEO | Emadepäev tulekul: üllata ema sušitordiga või tee magusat sušit

„Suši on teinud oma ajaloo jooksul läbi väga suure muutuse ja seetõttu on laias laastus kolm koolkonda: Korea suši, Jaapani suši ja lääne suši. Viimane on saanud väga palju mõjutusi Ameerikast, sellised nimed nagu California ja Philadelphia ei ole ju mingil moel Jaapaniga seotud,“ ütleb Maria Lilje restoranist Sushimon.