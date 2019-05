EVELIN ILVES: kogu keha tõstis piltlikult öeldes käed püsti ja ütles, aitab! 

Saatsin lapse kooli ja siis... oksendasin südamest. Mitu korda järjest. Miski kahtles minus, et see 100% bakteriaalne või ka viiruslik teema oli. Tegelikult ei tundnud ma end haigena, vaid sõna otses mõttes keha andis alla. Tõstis piltlikult öeldes käed püsti ja ütles, aitab! Kui sa ise aru ei saa, siis ma tõmban jõhkralt käsipidurit ja sa ei liigu! Ja ma ei liikunudki.

Terve mikrobioota mässas. Jäin koju voodisse ning tundsin, kuidas poliitikasse astumisega olin sisenenud negatiivsusest kummis ruumi. Keskkonda, kus igaüks üksikuna ja kõik koos on ahistamise, mõnitamise ja lihtsalt sõimamise märklaud. Ja kuigi sa ei pruugi seda lugeda, jõuab kõige alus – energia – siiski oma objektini. See pole loomulik ega kestlik elamisviis, kuigi mõned näivad justkui teflonist. Ja ma tean - kõigega saab harjuda. Kui vaid tahtmist ja motivatsiooni, kõige tähtsam aga – et indu jätkub.