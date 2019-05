NÄDALA KOOK! Kohupiimatort greibitarretisega 

Kohupiimatort greibitarretisega Jaan Heinmaa

Greibis on parasjagu kõike: hapusust, magusust ja mõrkjust. Kuid imeliselt õhulises täidises, mille taga on vahukoore asemel hoopis vahustatud munavalged, on seda kõike just õiges koguses! Värvi pärast kasuta kindlasti punast greipi. Puuviljapüree teeb küpsisepõhja täidisega sarnaselt pehmeks ja õrnaks, kui aga eelistad tugevamat põhja, siis asenda püree sulavõiga.