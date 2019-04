NÕIDADE TOIT! 10 maagiliseks peetud toiduainet volbriöösse 

See Lõuna-Ameerikast pärit teravili on meil tuntud rebasheina nime all. Iidsete inkade jaoks oli tegu väga olulise toiduainega, mis mängis olulist rolli ka religioossetes rituaalides. Amarantijahust tehtud pastast vooliti rituaalseid ohvrikujukesi, mis hiljem palvusel osalenute vahel laiali jagati ja ära söödi. Pastas valmistati ka vastsündinutele mänguasju, mis sümboliseerisid vanemate unistusi. Hispaanlased keelasid amaranti peale maa vallutamist ära ja selle kasvatamine on karistatav.