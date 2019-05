10 LIHTSAT HÕRGUTIST UMBROHUST! Tee naadi- ja kasepungapestot, nõgeserisotot ja nurmenukukooki!

Nõges, naat, malts, karulauk, nurmenukk, võilill – nimekiri looduses kasvavatest söödavatest ja tervislikest taimedest on pikk. Tuleb aga meeles pidada rusikareeglit – kui ei ole 100 protsenti kindel, mis võrse on, suhu panna ei tohi. kasutada tuleb täpselt sama mõttekäiku nagu metsas seeni korjates. Muidu võib karulaugu asemel sattuda taldrikule tärkav, aga paraku süües kiftine piibeleht või naadi asemel mürgine ülane.

Oleme juba varem manitsenud, et nn umbrohtu korjates peab silmas pidama, et kõige maitsvamad ja vitamiinirohkemad on noored võrsed ja esimesed lehed. Nõgeseid tuleks korjata siis, kui need on 10–15 cm pikkused, ja siiski vaid ülemisi lehetutte.