VIDEO | KANA GRILLIKOOL! Ära kõrveta ega kuivata oma kana ära - 4 hädavajalikku nippi! 

3. Kaasaegseid grilltooteid pole vaja peale pakist võtmist ilmtingimata marinaaid puhastada, ehkki jälgi, et grillile satuks võimalikult puhas liha. Liigne marinaad hakkab grillil põlema. Kui aga tegu on suhkruse marinaadiga, ole ärapühkimisega ettevaatlik - seal peabki marinaad muutuma liha ümber glasuuriks. Mitte mingil juhul aga ei tohi juba küpsevale lihale kallata pakki allesjäänud marinaadi otsa - sellega saavutad vaid hulka tossu ja kärssavad söed.

4. Hea ja mahlane kana ei ole ilmtingimata filee. Parim kanagrill on ikka lihatükis, kus nahk kaitseb liigse kuivuse eest ja annab maitset ning kont on osaliselt sees. Luuüdi on liha maitse seisukohalt väga oluline! Kanakintsutükid on põhjusega kokkade lemmikud. Nn tumedamal lihal on enam maitset kui valgel!