Ekspert selgitab: kust tulevad valged või pruunid munad?

„Kui kana on pruun, siis on ka muna pruun ja kui kana on valge, on ka muna valget värvi,“ võtab teema väga lihtsalt kokku Eesti suurima munatootja Dava Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin. „Muna sees on ju kõik sama – toiteväärtuslik teave, valkude-rasvade sisaldus – seal pole mingit vahet.“

Väiksemates talupidamistes võib leiduda ka muid värvi kanu, kelle puhul näitab munetava muna kooretooni ära nende kõrvalesta värvus – kui see on valge, lupsab tema alt välja ka valge muna. „Aga need on juba hobikanad,“ selgitab Sapožnin. „Kui räägime tööstuslikust tootmisest, siis on erinevat tõugu kanad ikka kas pruunid või valged. Pruunil tuleb pruun muna, valgel valge muna – aga miks, see on juba geneetika teema ja minu jaoks veidi liiga kosmos.“

Kuna toiteväärtuses ei erista mune mitte miski, on ühte tooni muna teisele eelistamine sügavalt isiklik valik. Sapožnin sõnab: „Seal mängivad kultuurilised ja ajaloolised traditsioonid – Soome-Rootsi on peaaegu täielikult valge muna peal, Eestis on suhteliselt palju valget muna, aga Lätis-Leedus pole peaaegu üldse. Leedus ei toodetagi valget muna, Lätis natukene.“ Dava Foods Estonias munevad kanad näiteks ainult valgeid mune.

Kui muidu ei ole koore värvusel suurt vahet, siis nädalavahetusel ees ootavate kirikupühade eel on valged munad eriti hinnas. On neid ju parem, et mitte öelda ilusam, värvida. „Enne lihavõtteid lätlased-leedukad ikka tunnevad huvi, kas meil on neile midagi anda. Sel aastal ei ole, üritame ikka kodumaad varustada,“ jättis Sapožnin naabrid pika ninaga. Mõistetav, sest lihavõtete eel kasvab poodide tellimuste arv munadele kordi ja kordi. „Kuude võrdlust vaadates on nõudlus võibolla kaks korda suurem, aga kui võtta lihavõtted ja eelnev nädal, siis on vahe mitu-mitu korda. See võnge on ikka päris tuntav.“