Toiduuudised SUVEKS SALEDAKS? Siis tuleb nendest dieeditoodetest loobuda! Toidutare , täna 19:38

Foto: PantherMedia/Scanpix

Võiks ju arvata, et tänapäeval on kaalust allavõtmine tehtud imelihtsaks. Vale puha, kõik need light ja vähendatud rasvasisaldusega tooted on sageli vaid kaunid vaadata ning tegelikkuses kaugel oma kõlavast eesmärgist.