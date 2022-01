KUNINGLIKULT LIHTNE JA HEA: seitse retsepti, et süüa nagu juubelit pidav hertsoginna Catherine omas kodus  

Briti kuningakoja liikme söögivalik pole vaid uhked restoranid ja kallid road. Aastate jooksul on selgunud, et saareriigi siniverelised eelistavad väga lihtsat ja kontrollitud menüüd - näiteks on neil keelatud asju, mis võivad tekitada toidumürgitust nagu teatud kergestiriknevad mereannid. Kensingtoni palee ülemkokk Carolyn Robb on meediale öelnud, et just hertsoginna Catherine on kolme väikese lapse emana see, kes kõige tõenäolisemalt sellest seltskonnast endale põlle ette seob ja ise kokkama asub.