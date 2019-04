VIDEO | JOOK JA SÖÖK ÜHES KAUSIS: vaata, kui lihtne on teha tervislikku kausismuutit! 

Kui Aasias ja mujal soojas kliimas on smuutikausid väga populaarsed, siis eestlased alles harjuvad selle mõttega, et smuuti võib olla ka toekas ja isuäratav hommikueine,” selgitas meediale saadetud teates Solaris keskuses FlowBowl restorani avanud Andzei Matsukevits ning lisas, et kasvõi üks selline vahepala aitab praegusel ajal kevadväsimust peletada ja immuunsust tõsta.

“Kuna mõte selline toidukoht Eestis avada tekkis Aasias elades ja reisides, siis testisime erinevaid smuutikausse kokku seitsmes erinevas riigis ja enam kui viiekümnes restoranis – usun, et oleme need kõige paremad maitsed ja kombod välja timminud.”

Smuutikausid on Andzei sõnul lisaks tervislikkusele populaarsust kogunud ka seepärast, et need on atraktiivse välimusega. “Eks toidutrende mõjutavad ka instagrammerid ja toidublogijad, kes oskavad koostisosasid maitsekalt fotole sättida, aga ma usun, et igaüks võiks smuutikausi tegemisel lähtuda siiski oma maitsest ja lasta fantaasial lennata,” soovitas Andzei.