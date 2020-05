KEVADISED HAKKLIHAROAD! 10 retsepti, kuidas lihtsalt ja maitsvalt õhtust valmistada 

PS - hakkliharoogadest on vga lihtne teha taimne versioon - asenda lihamass näiteks ubadega, lillhernetükikeste jms taimsega.

Prantsuspärane kapsa-hakklihasupp. Foto: Jaan Heinmaa

Tavapärase kapsa-hakklihahautise asemel tee seekord hoopis supp, mis on maitsestatud tomatipüree, prantsuspäraste ürtide ja veiniäädikaga ning võid olla kindel, et seda köögiviljarohket keedust söövad meelsasti ka lapsed.

Lillkapsavorm hakklihapõhjal Foto: Jaan Heinmaa

Kodune kapsa-hakkliharoog, mis on veidi teistmoodi vormistatud ega vaja kõrvale harjumuspärast kartulit ja riisi. Maitsev ja kiirelt valmiv kerge õhtusöök ka perele. Hakkliha maitsestades kasuta just neid maitseaineid, mis sulle meeldivad. Kindlasti töötavad sellised kombinatsioonid, nagu tšilli-kurkum, karri-must pipar, nelk-muskaatpähkel. Aga ka hea ürdisegu, nagu siinses retseptis, on kindla peale minek.