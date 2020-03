Toiduuudised TEE PANNKOOKE! Toidutare 10 kõige populaarsemat soolaste ja magusate pannkookide retsepti! Toidutare , täna, 12:42 Jaga: M

Tatrapannkoogid Foto: Jaan Heinmaa

Nädalavahetus ja pannkoogihõng käivad kokku. Eriti muhe on neid teha pidupäevaks, kui muuks koogiks aega ja oskusi napib. Need kümme retsepti on Toidutares kõige armastatumad!