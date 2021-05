SUVEKS SALEDAKS! 6 lihtsa snäki retsepti, mida süües ikka kaotad kaalu 

Kui me räägime näksimisest, siis tuleks silmas pidada, et see ei tähenda, nagu peaks käsi KOGU aeg suu ja taldriku vahet käima. Vahepeal võiks olla umbes kolmetunniseid pause. Ent kui kahe söögikorra vaheline aeg venib pikaks, nagu näiteks varase lõuna ja hilise õhtusöögi keskel, on kuskil kella neljane amps väga omal kohal.