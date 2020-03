Toiduuudised KARULAUK ON KOHAL! Kevadine päästeingel puhastab ja turgutab keha (+10 kevadist retsepti!) Toidutare , 1. aprill 2019, 12:33 Jaga: M

Karulauk

Igal kevadel on üks kauneimaid hetki see, mil turgudel jõuab lettidele esimene pisike karulaugutuust. Siis tead, et kohal on selle kevade üks esimesi supertoiduaineid, mis turgutab keha, peletab haigusi ning muudab ka tavalised road imemaitsvateks!