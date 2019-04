3, 2, 1 – GRILLIHOOAEGA ALUSTA! 5 eduka sütelküpsetamise alustõde 

1. Vaata eos üle oma grillivarustus. Ega sa ometi ei jätnud sügise saabudes grilli puhastamata? Nüüd on viimane aeg see töö ära teha, sest kohe kindlasti ei taha sa süüa tunamulluste toidujääkidega kaetud restilt.

Kui aga rooste on metalli põhjalikumalt närinud, niiet seda on raske eemaldada või agregaat on juba katki korrodeerunud, pole midagi teha - selle grilli eluiga on otsas. Aeg muretseda uus suvepidude staar.

2. Õiged riistad. Enne grillimist vaata, kas sul on kõik vajalikud vahendid käepärast. Spetsialistid soovitavad kahvlite asemel kasutada grillimisel lihanäpitsaid, sest nii ei pääse praemahlad enneaegselt jooksma. Hoia käepärast ka veeprits ning vajalik kogus eri nõusid, kuhu valmistoodang panna - mitte kõik maitsed ei sobi kokku.

3. Toiduohutus ennekõike! Tuleta meelde toiduohutuse põhitõed. Pese alati enne grillimist käed. Kui valmistad grillipeoks liha ette, pööra tähelepanu sellele, et toores liha poleks kauem kui paar tundi külmikust väljas.

Mitte mingil juhul ei tohi ühele vaagnale panna toorest ja valmisküpsetatud liha. Ka ei ole hea mõte asetada grillile toores liha kõrvuti just valminuga - ristsaaste oht on liiga kõrge.

4. Ettevaatust alkoholiga! Varu piisavas koguses mittealkohoolset joodavat. Kokandusguru Martha Stewart on öelnud, et suurim viga grillipeo juures on koka kuivav kurk - leegid ja toss tekitavad meeletu janu ja et seda kustutada, võiks olla midagi mittealkohoolset (sest tegu on ikkagi lahtise tulega) käepärast.