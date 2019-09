TULEB PÄHE ÕPPIDA: kaua püsib värske kala söömiskõlbulik?

Taani veterinaaramet süüdistas kaks inimelu nõudnud listerioosipuhangus just Eesti firmast pärit kala M. V. Wool. Ettevõtte juht Mati Vetevool selgitas Maalehele, et taanlased keerasid Eestist saadud toodangu ise kihva, sest kirjutasid toote etiketile lubatust kõrgema säilitamistemperatuuri. Mehe sõnul on nemad skandaaliga seotud kalale seadnud kindla tingimuse, et kala säilimistemperatuur on kuni pluss neli kraadi, sest listeeria hakkab kasvama 4,3 kraadi juures, kuid taanlased olid kala säilitamise ülempiiriks seadnud 5 kraadi.

Värske kala käitlemine kodus

Kui oled ostnud täiesti värsket kala ja sa ei kavatse seda kohe söögiks valmistada, tuleks see kohe jahedasse kohta asetada ning keerata külmikut jahedamaks. Enamasti on külmikud reguleeritud 5 kraadi ringi, ent tänapäeval saab temperatuuri ka madalamaks keerata. Sellisel kujul tohib hoiustada vaid korralikult pakendatud ja kilekotis kala. Hoiustamisaeg ei tohiks ületada kahte päeva. Kui see nii tõotab minna, tuleks kala juba sügavkülmutada.

Külmiku temperatuur

Kordame seda üle - Eestis nagu ka mujal maailmas on nõue, et kala hoiustamiseks oleks külmiku temeparuut madalam kui neli kraadi Celsiuse järgi. Pea meeles, et külmik pole ühtlase temperatuuriga. All on enamasti madalam temperatuur, ja sinna tuleks paigutada kiiremini riknevad asjad nagu liha ja mereannid.

Ameerikas soovitatakse värsket kala, mida on hoitud enam kui kaks tundi 4 kraadist kõrgemal, enam mitte toiduks kasutada.