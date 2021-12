Toiduuudised 10 SOOJENDAVAT TOITU PAKASESSE | Milline söök teeb nahavahe paremini soojaks ja miks? Lisaks lihtsad retseptid! Toidutare , täna 16:04 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Kollaaž Foto: 10xToidutare

Kui väljas on tõeline, imeilus aga veidi pakaseline talveilm, tuleks kindlasti teha väljas üks pikem tiir! Soojuse saab tagasi nahavahele talvevõlumaast saadud emotsioonide ja vanade heade talveroogadega, milles on põhitähtedeks tuntud soojendajad ja tõvepeletajad. Tšilli, küüslauk ja ingver - need me sõbrad kolmekesi!