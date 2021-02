KÕIGILE, KIRSSIDEGA! Valmistu rahvusvaheliseks kirsikoogi päevaks nende lihtsate hõrgutistega 

Kohupiima-kirsikook

Toorjuustu-kirsikook Foto: Daisy Lappard

Kui sul on kapis eelmisest aastast jäänud külmutatud kirsse, kasuta just need moosiks ära – külmutatud marjadest saab ka moosi tegemiseks vajalikku vedelikku. Kui teed aga värsketest marjadest, lisa pool klaasi kirsimahla. Tordipõhja küpsetades jälgi, et biskviit ära ei kõrbeks. Siin toodud aeg ja kuumus võivad olenevalt ahjust varieeruda.