Milline pott sobib söögi vaaritamiseks puuahjus?

Peale selle, et malmpotid taluvad päris krõbedat kuumust – just sellist nagu on ühe ülesköetud puuahju sisemuses –, on neil veel üks suurepärane omadus. Nimelt jaotab malm soojust nii, et toit küpseb korralikult ja ühtlaselt läbi. Tasub ka kõrva taha jätta, et emailitud malmpotis, mida on mugavam hooldada kui emailimata pajakest, tuleks toitu segada ikka puulusikaga – see ei kraabi emaili ära! Paraku on korralike malmnõude hinnaklass üsna krõbe.

Siiski, ja õnneks, pole malmpotid ainus võimalus – kuumas ahjus ei pruugi midagi juhtuda ka savi- ja keraamiliste nõudega. Ometi tasuks enne müüjalt üle küsida, millist kuumust need taluvad. Kvaliteetsemate anumate puhul on see teave kindlasti kasutus- ja hooldusjuhendis kirjas.

Siit ka soovitus: kui malmpoti võib vabalt osta mõnest odavamast pudi-padi kauplusest ja see on alati kindel valik, siis keraamika ja saviga tuleks sellistel puhkudel pisut ettevaatlikum olla. Nimelt ei ole seesugustel nõudel enamasti kasutusjuhendit kaasas ning pole teada, millist kuuma nad taluvad. Nii et kui teil on plaan laupäevane õhtusöök just puuahjus valmis hautada, siis jäägu need odavad «hiinakad» parem poodi.