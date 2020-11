MAAGILINE VEDELIK: Kurgipurgi mahla on patt minema visata

Portaal Cooking Light toob välja, et eriti koduste marinaadide puhul, kus on asutatud säilitusainena vähem (või üldse mitte) äädikat ja pigem looduslikke käärimisprotsesse, sisaldab kurgipurgi vedelik seedimisele kasulikke probiootikume. Liiga palju ei tasu ka peljata sissetehtud kurkide naatriumisisaldust, mis aitab kehal taastada peale suuremat pingutust tekkida võivad elektrolüüdikadu. Elektrolüüdid on aga kehale vajalikud selleks, et säilitada õiget vedeliku tasakaalu.