SÖÖ TUJU HEAKS: viis toitu, mis panevad kõrvade vahel päikese jälle paistma 

Nendel viiel toidul on tõestatud tuju tõstev toime.



2. Terav toit. Tšilli on looduslik valuvaigisti ning tujulooja. Tšillipipart hakkasid enam kui 8000 aastat tagasi kasvatama ja aretama Kesk-Mehhiko idaosa muinaselanikud, peale Ameerika taasavastamist levis see järkjärgult üle maailma. Vastupidiselt levinud arvamusele, et tšillit teravaks tegev kapsatsiin rikuks kuidagi tervist, pole seda siiski tuvastatud. Vaid väga raskete tervisprobleemide korral ei soovitata tšillit süüa. Osades kultuurides on tšillil armurohu maine, kuna tekitab euroofiat ja põhjustab endorfiinide vallandumist. Tasub ka meeles pidada, et tšillis on ohtralt C- ja E-vitamiini, samuti A-provitamiine ja B-vitamiini. Tegemist on ka võimsa antioksüdandiga. Kapsaitsiinide mõju ergastab pindmist vereringet ja kiirendab ainevahetust – olles seega muuhulgas looduslik abivahend kaalus alla võtmisel.

3. Ingver. Tõeline sõber just talvisel ajal - ingver rahustab, soojendab ning teeb erksaks. Aasias on ingverit maitse- ja ravimtaimena pruugitud tuhandeid aastaid. Ingveri igapäevane tarvitamine usuti tagavat pika eluea. Euroopasse jõudis ingver kas 11. sajandil toimunud ristiretkedelt või veneetslase Marco Polo kaudu. Kel on probleeme ärevuse või iiveldamisega saab alati ingverist abi. Ka ingver ergutab endorfiinide tootmist. Bakterivastase mõju poolest on ingverit uuringutes võrreldud antibiootikumidega. Ingver on väga hea abivahend hingamisteede ja igemete põletike ravis. Sel on tõhus toime ka kurikuulsate seeninfektsioonide vastu.

4. Vanilje. Selle eriline magus lõhn vallandab kehas endorfiine. Paljudele seostub vanilje kodusoojuse ja rahuga. Hispaanias, Inglismaal ja Austrias sai ta tuntuks nii juba 16. sajandi keskel, teistesse Euroopamaadesse jõudis aga suhteliselt hilja 19. sajandi alguses. Tegu on loodusliku afordisiaakumiga, mis mõjub ärevust leevendavana. Vanilje tõhustab ka ahju tööd, et rõõmuhormoonid saaks paremini levida. Vanilje on ka antioksüdant, sisaldades väikeses koguses B-vitamiini, magneesiumi, kaltsiumi ja kaaliumi.