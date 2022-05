ÕNNE VALEM! Teistele kokkamine teeb õnnelikuks! 10 retsepti, millega tähistada rahvusvahelist küpsetamise päeva

Lisaks on psühholoogide sõnul teistele küpsetamine väga hea sõnatu kommunikatsiooni vorm. Läbi ajaloo on olnud kombeks kinkida või viia inimestele murranguliste sündmuste korral erinevaid küpsetisi, alates lapsesaamisest kuni leinani. Kook on ka üks paremaid viise öelda kellelegi aitäh teostatud teene eest. See on hea viis väljendada sõnadeta, et antud inimene või grupp inimesi on oluline.