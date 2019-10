Toiduuudised 10 ROOGA TATRAST: odavad, maitsvad ja lihtsad retseptid just enne palgapäeva Toidutare , täna, 12:40 Jaga: M

Tatar lõbunaise kastme kaisus Foto: Martin Ahven

Tatar on odav ja tervislik teravili, millel teenimatult igava toidu kuulsus. Ka on paljudel seoses koolisööklatega tatrast halvad mälestused. Asjata, mitmed tippkokad on öelnud, et tatar on väga tänuväärt tooraine, mida on maitsev erinevatesse roogadesse rüütada.