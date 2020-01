HOIA RAHA KOKKU! Tööle kaasavõetud toit võib aastas säästa üle tuhande euro! 

Miinused: Tervislik ja odav, ent eeldab korralikku planeerimisoskust ja vajalikul määral hästisulguvaid karpe, rääkimata valmisolekust suurema osa pühapäevast kokata.

2. Inimene, kes teeb õhtul lihtsalt mõned portsud rohkem süüa. See on tegelikult üks odavamaid viise – lisaportsjon pajarooga ei paisuta hinnasedelit kuigi tuntaval määral, ent sul on ekstraports järgmiseks päevaks kenasti olemas. Nutikas on juba õhtusöögi serveerimise ajal eraldada järgmise päeva lõuna karpi ära, jahutada ning sulgeda. Nüüd jääb üle vaid meelest pidada see hommikul kaasa kahmata!

Miinused: Vaheldust napib! Siin on aga üks suur viga – kui paljud meist tegelikult soovivad süüa lõunaks sama asja, mida õhtul just sai nauditud? Lisaks on oht mõista pere õhtute pajaroogade peale, sest neid on kõige hõlpsam kaasa võtta. Suppi, mis on ometi nii odav ja tervislik teha, on kõige raskem kaasa pakkida – ehkki hea karbiga teeb ka selle ära.

3. Inimene valmistab lõuna sama päeva hommikul hommikukohvi nautides – või eelmise päeva hilisõhtul. Nii saab vältida kaks päeva sama roa söömist. Lisaks ei tule siis toitu sügavkülmutada nagu variant ühe puhul, kuna see süüakse samal päeval ära.

Miinused: Eeldab tugevamat iseloomu. Hommikul soovib enamus inimesi pigem kauem magada, kui köögis askeldada. Ka võib õhtul tunduda muu tegevus ahvatlevam.

Kes nüüd ära ehmatas, siis sellele väike reaalsuskontroll – millised on sinu töölähedase söökla plussid ja miinused?

Nippe, kuidas teha toidu kaasatoomine huvitavamaks!