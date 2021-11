HOIA RAHA KOKKU! Tööle kaasavõetud toit võib aastas säästa üle 1000 euro!

Lisaks ole enam kui kindel, et su vöökoht ja jume ütlevad juba paari nädala möödudes aitäh! Uuringud on näidanud, et söögikohtade lõunapakkumised on enamasti liiga rasvased, kaloririkkad ning maitsetud. Selle põhjus on lihtne – rasv teeb toidu universaalselt maitsvamaks ning kuna lõunapakkumine peab sobima iseloomult paljudele, siis on nendeks enamasti kõige vaimuvaesemad road.

Tallinna piirkonnas maksavad päevapraed vahemikus viiest seitsme euroni. Arvestades, et aastas on kuskil 252 tööpäeva, kujuneb nende maksumuseks viieka puhul 1260 eurot. Kes tahab kallimalt süüa – näiteks seitsme euro eest, kulutab 1764 eurot.

Kui aga hakata lõunat ise valmistama ja see karbikesega kaasa võtta, kukub see summa oluliselt. Näiteks võttes kaasa eelmise päeva õhtusöögi jääke on eine kulu kaks-kolm eurot ja aastane võit enam kui 1000 eurot.

Kuidas siis hakata ise sööki kaasa võtma?

Kas töökohal on omainimeste puhkenurk või köögike, kus saab toitu soojendada? Kindlasti ei tohiks süüa töölaua ääres – lõunapaus peab olema võimalus lõõgastuda, ka pole kasulik söömise protsessi teiste tegevustega takistada. Töö kõrvalt, näiteks arvuti ääres sööjaid kurnavad hilinenud küllastumistunne ja seetõttu ülesöömine ning seedimisprobleemid.

Lisaks tuleks investeerida korralikku lõunasöögikarpi, mis sulgub õhukindlalt, kannatab kuumutamist, juhuslikke vopse ja sagedast pesu ning EI LEKI ka külili vajudes. Siin on tark teha investeering kvaliteetsesse tootesse, sest miski ei riku päeva rohkem, kui kotis lahtläinud toidupurk.

Kodust söögi kaasatoojad jagunevad laias laastus kolme gruppi: