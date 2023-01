HEAD TUULETASKUPÄEVA! Õhulise maiuse teekond Caterina de' Medici köögist kaasaja lauale

Maailmas tähistatakse 2. jaanuaril muuhulgas ka päeva, mis on pühendatud keedutainast valmistatud erinevate täidisega koogikestele. Olgu nende nimeks profitroolid, tuuletaskud või puff pastry - tulemus on ikka sama - midagi maitsvat ja vähemalt esiampsul kerget. Ent kas teadsid, et selle maiuse juured ulatuvad Caterina de' Medici õukonda?