10 POHMATOITU | Kuidas ravida valutavat pead ja turgutada pidutsemisest hädist organismi 

See kurgisalat on väga hea, kui pead lugu ohtrast küüslaugust. Salati võiks tunnike varem valmis teha ja külmikusse söögiaega ootama panna. Siis tuleb sellest üks hästi mõnus külm krõmps amps. Klikka retseptil: Pontsakad pannkoogid meega

Need on just nagu vanaema tehtud – pehmed ja kohevad, soodaga kergitatud hapupiimapannkoogid. Tainasse sobib nii keefir, hapupiim kui ka hapendatud täispiim.