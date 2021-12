Toiduuudised ROSOLJE 8 MOODI | Eestimaal ei peeta nende salatiteta ühtegi suuremat pidu! Toidutare , täna 07:29 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Kollaaž Foto: 8x Jaan Heinmaa, Hele-Mai Alamaa, Siim Vahur

Rosolje, mida Peterburis nimetatakse mõnedes kohtades suisa Eesti salatiks, on üks meie uuema aja köögi nurgakivisid. Laiemalt levima hakkas see esimese vabariigi aegu, et nüüd siis taassündi teha. Vaata, mis toredaid rosoljeretsepte me Toidutare varamust uusaastalaule leidsime! Täna ongi hea mõte salatikraami varuma hakata, et tegu vana-aastaõhtuks maitsestuda jõuaks.