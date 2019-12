UUSAASTALAUALE! 10 lihtsat näputoidu ideed, millega külalised pahviks lüüa  

Köögiviljarösti fetavahuga Foto: Jaan Heinmaa

Tarretatud Olivier salat Foto: Jaan Heinmaa

Tänapäevane Olivier salat on algselt Moskvas prantsuse koka Olivieri käe all valminud roaga võrreldes küll oluliselt lihtsam ja argisem roog, kuid tarretatuna on see efektne roog peolauale panemiseks. Salati võib tarretada ka pikilikus 1-liitrises keeksivormis või väikestest portsjonvormides (nt ramekiinides, kohvitassides vms). Keedetud kana asemel sobib salatisse panna ka praekana või kasutada ahjukana ülejääki.