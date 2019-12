SÖÖGIPOHMELLI KORRAL: kuidas liiga täis kõhu tundest üle saada (ära nälgi!) 

1. Liiguta end. Isegi kui üldse ei tahaks, kui väljas on niiske ja kole – mine ikkagi jalutama. Mine samal õhtul. Tee kasvõi kaks tiiru ümber kodumaja – see annab sulle vähemalt hea une.

Isegi kui füüsiline aktiivsus on väga lühiajaline ja harv, aitab see ometigi kaasa sellele, et põletad natukenegi rohkem kaloreid. Lisaks aitab liikumine su organismil kõhutäit paremini seedida – keha eneseregulatsioon tõhustub ning tunned end kiiremini paremini.

Järgmisel päeval – jaluta natuke enam. Võta iga päev mõni sammuke rohkem, kõnni näiteks veidi kaugemale poodi, kohtu sõbrannaga kohviku asemel pargis jalutuskäiguks, aita vanemal sugulasel või naabril koeraga õues käia. Kohe pole vaja hakata jõusaalis tunde rassime, piisab ka väiksematest sammudest, need loevad pikemas perspektiivis rohkem.