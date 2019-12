KLAASE KOKKU EI LÖÖDA! 11 etiketipattu, milles arvatavasti ka sina süüdi oled 

Ajakiri Food and Wine on välja toonud 11 vanakooli etiketinormi, mida Euroopa ja Ameerika peenetes restoranides ikka veel hoolikalt jälgitakse. Kui ka sina muretsed, kuidas ikkagi salvrätik sülle asetada või mil moel mainida tualetti minekut (esimene reegel – sa ei räägi sellest MITTE kunagi!) on sellest lookesest arvatavasti midagi kõrva taha panna. Ajakiri võttis tegemisel aluseks etiketiõpetajad, kes on teeninud Suurbritannia kuningannat ja nõustanud ajaloodraamat Downtown Abbey.



1. Palun ära tõsta kunagi menüüd laualt üles. Peenetes restoranides jääb menüü alati kasvõi otsapidi lauale, isegi kui tahaksid selle nii hirmsasti lähemale tõsta, et veenduda, kas see röögatu hind vastab ikkagi tõele.



2. Lonksata klaasist alati samast kohast. Muidu tekib su klaasile inetu rasvane rõngas huultest või huulepulgast. Klaas pannakse alati peale rüüpamist samale kohale tagasi.



3. Klaase kokku EI lööda. Mitte ühegi joogiga. Põhjus on väga lihtne – peenetes kohatades on kallid nõud, mida pole vaja koksida. Lisaks on see pidev kõlistamine liiga lärmakas ning väga peenetes restoranides vastuvõetamatu.



4. Ära küsi kunagi austrite jaoks kahvlit. Kui seda laual pole, tähendab see, et austrid on juba lahti murtud ja nautimiseks valmis. Kui mõni amps vajab siiski karbi põhjast lahtilaskmisel järeleaitamist, kasuta selleks nuga. Kui oled austriga lõpetanud, aseta karp taldrikule krobeline pool ülespool. See tähendab, et oled selle käiguga lõpetanud



5. Hoia oma taldrikute ääred võimalikult puhtad. Sellega näitad, et austad sind teenindavaid inimesi. Vähem musti taldrikuid on kergem puhastada ning neid on viisakam laualt ära viia.



6. Lükka kõik sinu jaoks söödamatu kraam nagu sidrunkoor või kalaluu taldrikul üles vasakule. Alla paremale asetatakse söömisele kuuluvad kastmed ja või.