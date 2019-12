10 SEAPRAADI: mõnusad mahlakad, maitsekad ja lihtsad praed igale pühadelauale 

Kamaraga seapraad ahjukartulitega Foto: Jaan Heinmaa

Eestimaine klassika, mis ilmselt on igas peres jõululaual. Küpsetamise ajal ära liha kamarat kasta, nii tuleb see mõnusalt rabe. Ahjukartuleid on mugav lisada lihaga samale pannile, kui praad on poolküps. Siis saab kogu toit korraga valmis.