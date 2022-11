10 VIMKAGA PISIJÕULUDE AMPSU | Kutsu sõbrad külla ja kostita neid!

Toidutare , täna 12:51

Käes on aasta üks rõõmsamaid ja rahulikumaid pühasid, mida on tore veeta pere seltsis, koosnegu see viimane siis omast lihast ja verest või hoopis vaimuniitepidi ühtekootud headest sõpradest. Koosolemise rõõm aga saab kroonitud ka hea lauaga ning me pakumegi siinkohal retsepte, millega teha ühed mõnusad ja vaevavaesed (sest kes ikka kaua viitsib kokata) pisijõulud.