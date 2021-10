HEAD RAHVUSVAHELIST KÕRVITSAPÄEVA! Valmista pajaroogi, kotlette, suppi ja kasvõi brüleekreemi! 

Kõrvitsaseemne-meekaramell

Sega kokku kõrvitsaseemned ja mesi ning kalla küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Küpseta mesiseid seemneid 180kraadises ahjus 10 minutit, kuni mesi on natuke tumenenud. Lõika jahtunud maiusest terava noaga kolmnurksed viilud. Kaunista nendega torti või magustoite!

Selles roas on peaosas hirss, mis jääb poes tihti tuntumate riiulikaaslaste varju. Ometi on tegu rohkelt toitaineid sisaldava kena kollase teraviljaga, mille kasutusvaldkond on lai. Pilaff maitseb hästi omaette toidukorrana, lisandina ja ka paprika täidisena.