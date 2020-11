10 HÕRGUTIST MARDILAUPÄEVAKS: kostita uhkelt sante ja iseennast just selleks pühaks sobiliku toiduga 

Tähelepanu! Mardipäev, mis on kristlikus kultuuris saanud oma nime kerjusele pool mantlit eraldanud piiskop Püha Martini surmapäeva järgi (316 – 11. november 397) järgi (ja põhjamaades seostatakse märksa hilisema kirikureformaatori Martin Lutheri sünnipäevaga (1483 – 1546)) on vanadele eestlastele väga tähtis püha! On koguni arvatud, et see oli väga vanal ajal aastavahetus! See oli periood, mil austati lahkunute hingi, kelle üle valitses surmahaldjas mardus.