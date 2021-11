HINGEDEPÄEVAL KLAARITI SUHTEID: 10 retsepti ja nõksu, millega ennast, lähedasi ja esivanemaid lepitada 

Tänavu on suhete klaarimine eriti oluline, sest ühiskond on end üsna lõhku käristanud. Ent on koht, kus vanad eestlased viha ei pidanud ja kus tuli probleemid ukse taha jätta - see oli söögilaud. Leiba murdes ei tohi viha pidada, sest leib on püha.