MAAGILINE MARJAKE: lodjapuu marjad vabastavad kaetusest ja toovad armastuse 

Lodjamari, kalina on eriti armastatud Ukrainas, kus sellele on antud isegi poeetiline nimetus – need punased marjad on nende vaprade tüdrukute verepiisad, kes vaenlasi metsa eksitasid ja paratamatult ka ise surma said.

Kaasaja Ukrainas on lodjapuu üks rahvussümboleid, millele on pühendatud laule ning naisenimesid (Galina, Karina). Ukrainlastel on ka ohtralt retsepte ning viise, kuidas lodjapuumarja ära kasutada. Lisaks toidule kasutavad nad antioksüdantide poolest rikast lodjapuumarja kosmeetikas. Ravimtaimena on lodjapuu hinnatud ka oma koore tõttu, mille tõmmis ravib eriti hästi naiste emakaga seotud hädasid ning verejookse. Lisaks olla lodjapuuteel depressiooni alandav toime.



Eestlased on suhtunud lodjapuusse väikese ettevaatlikkusega, imetledes küll marjade värvi, ent jättes need peale öökülmi lindude toiduks. Tegelikult annab lodjamarjadest teha väga muhedaid hoidiseid – tõsi, küll teiste saaduste toel, sest lodjamarjal endal on üsna tugev mõrkjas maik, mis võib vajada veidi harjumist.



Lodjapuu mõrkjus on aga ka põhjus, miks tema kaasabil valminud hoidised sobivad nii soolase- kui ka magusa suupistelaua ehteks.



Koostasime ka kolm põhjust, miks lodjapuumarju tarvitada.



1. Lodjapuu marjad on vanaslaavi mütoloogias peajumal Peruni välk. Lodjapuu marjade seemnetest, mis on kohati justkui südame kujuga, tehti juba ammustel aegadel maagiliseks peetud keesid. Neid keesid kandsid lisaks maagidele ka tavainimesed, kes soovisid peletada mürgitamist nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Lodjapuu marjadel olla ka maagiline armastust kutsuv toime. Selleks tuleks teha marjadest meega tõmmis, lasta nädal seista ning siis tarvitada iga päev üks mari lusikatäie meega. Toime pole paraku täpsemalt seletatud - kas see ärgitab, kutsub või hoopis hoiab armastust.



3. Lodjapuu marjad ei sobi toorelt söömiseks, kuna võivad suuremates kogustest olla neis sisalduva viburniini tõttu organismile mürgised. Marjad muutuvad söödavaks, kui nad on korra saanud tunda külma või neid on kuumtöödeldud. Siis viburniini tase väheneb, mõrkjus muutub vähemaks ning samuti kaob mõnede jaoks ebameeldiv lõhn. Enamus C-vitamiinist ja antioksüdantidest aga jääb alles (eriti külmutamise korral) ning need aitavat slaavi vanarahva arvates 99 tõve vastu!