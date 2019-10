PUNANE JA HEA: seitse suurepärast peedihoidist taldrikut ja tervist turgutama 

* Maitselt on paremad juurviljad, mis ei ole liiga suured, sest siis sisaldavad nad vähem kiudaineid, on rohkem suhkrut ja mineraalsooli. Söögipeedi juurviljad sisaldavad üle 65 süsivesikuid. Mineraalsooladest sisaldab suhteliselt palju naatriumi, kaaliumi ja rauda.

* Toiduks kasutatakse nii juurvilju,kui ka noori lehti. Peedid pesta harjaga voolava vee all, keeta, koorida ja tükeldada vastavalt toidule. Punase peedi mahl on eriti kasulik, siis on soovitatav valmistada toite toorest peedist.